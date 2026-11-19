Hasiera Politika Hauteskundeak Hauteskunde Orokorrak EZTABAIDA Elkarbanatu Gorde Kendu nire zerrendatik Edukia gorde nahi duzu? Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko. Hasi saioa Etxebizitza, lehen mailako arazoa: zer proposatzen dute hautagaiek krisiari irtenbidea emateko? Iragarkia Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Agentziak | EITB 2026/11/19 - 23:05 Azken eguneratzea 2026/11/19 - 23:05