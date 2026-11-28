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Honela igaro dute hausnarketa eguna hautagaiek
Gaur hausnarketa eguna izanda, politikariek ezinezkoa dute kanpaina egitea, baina hala ere komunikabideen arreta erakartzen dute, eta bozketa izateko falta diren ordu hauetan, zertan pasatzen duten denbora ikusi ahal izan dugu.
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