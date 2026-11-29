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Alderdi guztietako hautagaiek botoa emateko eskubidea baliatu dute jada Nafarroan
Alderdi politikoetako hautagaiak hautetsontzietatik pasatu dira jada Nafarroan, eta aukera aprobetxatu dute herritarrak hauteskunde egun honetan parte hartzera eta botoa emateko eskubidea erabiltzera animatzeko.
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