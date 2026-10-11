El PSOE y Frente Amplio se reunirán hoy para explorar la vía de concurrir juntos al Senado

El PSOE y Frente Amplio se reunirán este domingo para estudiar la posibilidad de concurrir juntos en el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y evitar que el PP controle de nuevo la Cámara Alta.



Según han confirmado a EFE fuentes del Frente Amplio, las dos formaciones mantendrán un encuentro en el que participarán representantes de ambos partidos. Desde el PSOE han reconocido que están analizando todas las alternativas y escenarios posibles para ganar tanto en el Congreso como en el Senado el 29N y tratar de acabar con el uso "espurio" que el PP ha hecho de la Cámara Alta en los últimos tres años gracias a su mayoría absoluta.



No sería la primera vez que el PSOE acuerda listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones, pero sí si el pacto fuese para todas.



El viernes, 16 de octubre, es el último día para que los partidos que vayan en coalición a las elecciones lo comuniquen y el sábado 17 el Comité Federal del PSOE se reunirá en Madrid para ratificar sus listas para el 29N y al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como su candidato a la Presidencia. Ese mismo sábado tendrá lugar el acto de lanzamiento de Frente Amplio que, por el momento, sigue sin tener una candidata para la Presidencia.



