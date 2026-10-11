29N
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El PSOE y Frente Amplio se reunirán hoy para explorar la vía de concurrir juntos al Senado

Las coaliciones tienen hasta el viernes para registrar las candidaturas. Anteriormente, los socialistas han pactado listas conjuntas en algunas circunscripciones, pero no en todas.
(Foto de ARCHIVO) Hemiciclo durante una sesión plenaria, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El pleno del Senado debate mociones del Partido Popular sobre la seguridad y el futuro socioeconómico de Ceuta y Melilla, así como la situación de la gestión sanitaria en España. Además, la jornada incluye una sesión de control al Gobierno con 17 preguntas a los ministros. Jesús Hellín / Europa Press 15/9/2026
Vista de una sesión plenaria en el Senado. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: PSOEk eta Fronte Zabalak bilera dute gaur Senaturako zerrenda bateratua osatzen duten aztertzeko

Agencias | EITB

Última actualización

El PSOE y Frente Amplio se reunirán este domingo para estudiar la posibilidad de concurrir juntos en el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y evitar que el PP controle de nuevo la Cámara Alta.

Según han confirmado a EFE fuentes del Frente Amplio, las dos formaciones mantendrán un encuentro en el que participarán representantes de ambos partidos. Desde el PSOE han reconocido que están analizando todas las alternativas y escenarios posibles para ganar tanto en el Congreso como en el Senado el 29N y tratar de acabar con el uso "espurio" que el PP ha hecho de la Cámara Alta en los últimos tres años gracias a su mayoría absoluta.

No sería la primera vez que el PSOE acuerda listas conjuntas al Senado en algunas circunscripciones, pero sí si el pacto fuese para todas.

El viernes, 16 de octubre, es el último día para que los partidos que vayan en coalición a las elecciones lo comuniquen y el sábado 17 el Comité Federal del PSOE se reunirá en Madrid para ratificar sus listas para el 29N y al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como su candidato a la Presidencia. Ese mismo sábado tendrá lugar el acto de lanzamiento de Frente Amplio que, por el momento, sigue sin tener una candidata para la Presidencia.

Senado Elecciones Generales Psoe Sumar Podemos Política

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