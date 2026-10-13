Bel Pozueta no repetirá como candidata de EH Bildu por Navarra al Congreso

La diputada de EH Bildu por Navarra en el Congreso, Bel Pozueta, ha anunciado este martes que no será la cabeza de lista por Navarra y que se retira de la política institucional después de seis años de actividad parlamentaria, aunque continuará vinculada al proyecto político de la coalición desde otros ámbitos.



En una carta de despedida colgada en sus redes sociales, Pozueta ha señalado que ha llegado el momento de "pasar el testigo a una persona" que seguirá defendiendo en Madrid los intereses de Navarra.



La parlamentaria ha explicado que esta decisión responde a una nueva etapa personal y ha reconocido que su estado de salud ha reducido la energía necesaria para afrontar las responsabilidades políticas, aunque ha asegurado que mantiene intacto su compromiso.



Pozueta ha recordado que su trayectoria parlamentaria comenzó en 2019, cuando EH Bildu le ofreció encabezar su candidatura al Congreso por Navarra mientras participaba en el movimiento de apoyo a los jóvenes de Alsasua.



En las elecciones generales de abril de aquel año se quedó a unos cientos de votos de conseguir representación, pero logró el escaño en la repetición electoral de noviembre.



Desde entonces, según ha explicado, ha tratado de ser la portavoz de una Navarra "diversa, progresista, euskaldun y feminista" y de defender en el Congreso las propuestas de EH Bildu.



En su balance de estos seis años ha destacado los aprendizajes personales, el trabajo compartido con sus compañeros de Madrid y Pamplona y su participación en momentos relevantes de la política estatal.



"Estoy orgullosa de haber sido partícipe de los momentos clave de la política estatal de estos últimos años, en los que EH Bildu ha dejado su impronta", ha afirmado.



En su despedida, ha agradecido la confianza de EH Bildu y el apoyo recibido durante estos años, y ha deseado "mucha fuerza, alegría e ilusión" a la persona que la sustituirá en el Congreso, cuya identidad no ha precisado.

