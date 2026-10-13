ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA
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Vaquero: "Además de ser parte de un bloque u otro, tenemos que explicar qué queremos hacer por Euskadi"

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Euskaraz irakurri: Vaquero: "Blokeetan egoteaz aparte, Euskadiren alde zer egin nahi dugun azaldu behar dugu"

EITB

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La portavoz del PNV ha explicado que en las elecciones "no se eligen bloques", sino "representantes vascos en Madrid", personas que defenderán "los intereses de Euskadi".

EAJ-PNV Elecciones Generales Política

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