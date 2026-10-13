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Vaquero: "Además de ser parte de un bloque u otro, tenemos que explicar qué queremos hacer por Euskadi"
La portavoz del PNV ha explicado que en las elecciones "no se eligen bloques", sino "representantes vascos en Madrid", personas que defenderán "los intereses de Euskadi".
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