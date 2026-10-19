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Vaquero: "El PNV es una garantía frente a la ultraderecha y la involución democrática"

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Euskaraz irakurri: Vaquero: "EAJk ez du inboluzio demokratikorik onartuko, 2023an egin zuen bezala"

EITB

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Por ello, la candidata a repetir como diputada del Congreso por Gipuzkoa ha subrayado la importancia de tener grupo propio, y por otro lado, ha puesto en valor la candidatura del exalcalde donostiarra Eneko Goia.

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