Autogobierno, pensiones y TAV, temas centrales de la campaña de hoy
Otegi: "Vemos con optimismo el futuro, pero ser optimista no significa negar los problemas"
En el acto electoral celebrado en Tabakalera, Arnaldo Otegi ha puesto como ejemplos del “optimismo” de EH Bildu las recientes elecciones de Brasil o la victoria del alcalde Mandani en Nueva York: "Somos las gentes que vemos con optimismo el futuro, a pesar de que ser optimista no significa negar los problemas", ha agregado.
Etxebarrieta: "El voto a EH Bildu es un voto para mejorar la vida de la gente"
Oihana Etxebarrieta, por su parte, ha destacado que el voto a EH Bildu “es un voto para mejorar la vida de la gente”, así como “respetar a Euskal Herria, defender los derechos de las mujeres, garantizar las pensiones y hacer frente a la crisis de la vivienda”. “Es el voto de quienes amamos este país, una política de kilómetro cero, hecha desde Euskal Herria y para Euskal Herria”, ha añadido.
Otegi pide a Gipuzkoa que "vote masivamente" para "parar al bloque reaccionario"
Acto electoral de EH Bildu en Donostia. Allí, el secretario general, Arnaldo Otegi, ha hecho un llamamiento a que Gipuzkoa “vote masivamente” a la coalición el próximo domingo para “parar al bloque reaccionario”. “Es necesario que Gipuzkoa participe masivamente en las elecciones porque en Gipuzkoa las cuentas están claras: o bloque reaccionario o EH Bildu. Ahí se juegan los escaños. Algunos hacen paradas de tren y nosotros lo que vamos a hacer es pararles a estos", ha defendido Otegi en referencia a PP y a Vox.
Frente Amplio afirma que en la coalición están "las izquierdas que no tiramos la toalla"
El candidato al Congreso por Bizkaia, Lander Martínez, ha subrayado esta manera de hacer campaña, la de ir “puerta a puerta”. “Mientras nosotros estamos aquí, hablando con la gente, hay quienes ya están repartiéndose los ministerios y dando por hecho lo que va a pasar el 29 de noviembre”, ha advertido. Por su parte, Aina Vidal, diputada por Barcelona en el Congreso de los Diputados, ha reivindicado que Frente Amplio reúne a las fuerzas de izquierda que no renuncian a gobernar ni a seguir ampliando derechos. “En el Frente Amplio estamos todas las izquierdas que no tiramos la toalla y que no renunciamos a ganar esta batalla a la extrema derecha”, ha afirmado.
Campaña 'puerta a puerta' de Frente Amplio en Etxebarri: "La política también consiste en escuchar"
Frente Amplio ha recorrido este domingo las calles de Etxebarri en una jornada de campaña puerta a puerta. La formación ha reivindicado la importancia de escuchar a la ciudadanía y movilizar a la izquierda de cara al 29 de noviembre. "Hoy estamos en Etxebarri, recorriendo sus calles y llamando a las puertas de nuestros vecinos y vecinas. Porque la política también consiste en escuchar, en mirar a la gente a los ojos y en hablar de sus problemas cotidianos" ha señalado Martínez.
Esteban advierte: "Es importante votar Euskadi, si queremos que haya voz vasca en Madrid"
Por su parte, Aitor Estaban, presidente del EBB, se ha mostrado seguro de que los jeltzales lograrán tener grupo propio en el Congreso, y ha expuesto que las encuestas “dibujan un escenario cada vez más claro: un gobierno del PP con Vox”. “Es importante votar Euskadi si queremos que haya una voz vasca en Madrid", ha añadido.
El PNV firma la "Póliza de Seguro de la Casa Vasca"
En Sukarrieta, la formación jeltzale ha firmado la ‘Póliza de seguro de la Casa Vasca”, un documento que compromete al partido a “defender y cuidar Euskadi, gobierne quien gobierne en Madrid”. A este acto han acudido numerosos representantes del PNV, encabezados por las y los burukides del EBB, el lehendakari Imanol Pradales y varios cargos públicos y representantes de Bizkaia, Gipuzkoa , Araba, Nafarroa e Iparralde.
Maribel Vaquero, a los indecisos: "El PNV rinde cuentas"
El PNV ha hecho su mitin de domingo en Sukarrieta, con motivo del 123 aniversario del fallecimiento de Sabino Arana. La formación jeltzale se ha comprometido allí a defender el autogobierno y “rechazar a Vox”, y a trabajar para “proteger tu vida, tu trabajo, tu tranquilidad, tu bienestar y tu capacidad de decidir aquí”. Maribel Vaquero, candidata por Gipuzkoa, se ha dirigido a los indecisos, y a quienes “desconfían de la política”, y les ha prometido que el PNV “rinde cuentas” por el trabajo hecho.
La ministra Saiz subraya que el objetivo del PSOE es "mejorar la vida de la gente"
Por su parte, en Lasarte, la ministra Elma Saiz, ha destacado la "buena noticia” que adelantó Pedro Sánchez, que "el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a prorrogar el impuesto a la banca”. "Este es nuestro objetivo, el objetivo de los socialistas, mejorar la vida de la gente, con un modelo de gestión que es el de la buena política frente al modelo de los bulos y la desinformación del PP y Vox", ha concluido.
Romero pide el voto al PSE "por tantas mujeres a las que debemos media vida y se han quedado viudas"
Rafaela Romero, por su parte, ha pedido el voto para el PSE-EE "por tantas mujeres a las que les debemos media vida y que se han quedado viudas, por esos chavales que han perdido a su ama o a su aita y por quienes mañana van a madrugar para ir a trabajar y quieren saber que también habrá una pensión para ellos".
Andueza alerta del "peligro" de que el PP quiera "acabar con el sistema de pensiones"
Los socialistas vascos han visitado esta mañana Lasarte, para celebrar su acto central del domingo. Eneko Andueza, secretario general de PSE-EE, ha estado acompañado de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Andueza, ha advertido del peligro de que un Gobierno de derechas liderado por el PP acabe con el sistema de pensiones que "tanto nos ha costado" poner en pie y se ha preguntado si cuando "Feijóo habla de sacrificios" se refiere precisamente a "quienes llegan a la jubilación después de toda una vida trabajando".
El PP sostiene que, en 2018, tenía "todo cerrado" para que el AVE llegara a Bilbao
La candidata popular ha explicado que "el Partido Popular tenía todo cerrado en 2018 para que el AVE llegara a Bilbao, con un plazo de cinco años y 475 millones de euros de presupuesto" y ha criticado que frente a esa propuesta, "lo que hemos tenido después han sido años de anuncios, cambios de planes y promesas incumplidas". “Los vascos no necesitamos más titulares, necesitamos que las obras se hagan y que las infraestructuras lleguen", ha señalado.
El PP acusa al PNV de no haber querido "nunca" la llegada de la alta velocidad a Bilbao
El Partido Popular ha celebrado su acto político de hoy en la estación de Abando de Bilbao. Allí, la candidata al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez, ha dicho que el PNV no ha querido “nunca” que la llegada de la alta velocidad a Bilbao "deje de ser una promesa y se convierta en una realidad". Martínez, ha considerado que el PNV "lleva décadas utilizando esta infraestructura como herramienta de propaganda política, pero cuando ha tenido que tomar decisiones y asumir compromisos reales, no ha estado a la altura".
Agenda de campaña del domingo 22 de noviembre:
Egun on! Aquí tienes la agenda de campaña para este domingo 22 de noviembre:
· PSE: Lasarte-Oria (11:30)
· PNV: Sukarrieta (11:45)
· EH Bildu: San Sebastián (12:00) y Labastida (12:00)
· PP: Bilbao (11:00)
· Frente Amplio: Etxebarri (11:00)