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La economía vasca creció un 2,2 % en el tercer trimestre y el empleo un 1,3 %

El crecimiento de este tercer trimestre del año se apoya en una evolución positiva del sector de la construcción y de los servicios, según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat).
GRAFCAV6766. SANTURTZI (BILBAO), 22/07/2026.-Puerto de Bilbao, junto a sus mercancías. La actividad del puerto de Bilbao genera el 8% del PIB de Euskadi y mantiene a 60.000 empleos, además de atraer inversiones claves. "Lo que pasa en el puerto de Bilbao, sus retos, sus preocupaciones, sus proyectos, son de interés común para la industria vasca y viceversa", ha valorado el presidente de esta infraestructura Iván Jiménez. EFE/Luis Tejido.
Puerto de Bilbao. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: EAEko ekonomia % 2,2 hazi da hirugarren hiruhilekoan eta enplegua % 1,3

Agencias | EITB

Última actualización

La economía vasca creció en el tercer trimestre un 2,2 % respecto del mismo periodo del año pasado, gracias sobre todo al sector servicios y a la construcción, y el empleo creció un 1,3 %, lo que se tradujo en la creación en un año de 12 700 puestos de trabajo netos.

El Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ha hecho público este viernes un avance de las cuentas económicas trimestrales, que confirma la buena marcha de la economía vasca, que creció un 0,5 % respecto al trimestre precedente, el segundo del año.

De hecho, el Gobierno Vasco acababa de revisar al alza el crecimiento previsto para este año, al 2,2 % y el que viene, al 1,9 %.

El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido un 1,3 % interanual, lo que supone una creación de alrededor de 12 700 puestos de trabajo. Con relación al trimestre precedente, el crecimiento estimado es de un 0,3 %.

Economía Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca PIB

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