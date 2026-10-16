La economía vasca creció en el tercer trimestre un 2,2 % respecto del mismo periodo del año pasado, gracias sobre todo al sector servicios y a la construcción, y el empleo creció un 1,3 %, lo que se tradujo en la creación en un año de 12 700 puestos de trabajo netos.

El Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ha hecho público este viernes un avance de las cuentas económicas trimestrales, que confirma la buena marcha de la economía vasca, que creció un 0,5 % respecto al trimestre precedente, el segundo del año.

De hecho, el Gobierno Vasco acababa de revisar al alza el crecimiento previsto para este año, al 2,2 % y el que viene, al 1,9 %.

El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido un 1,3 % interanual, lo que supone una creación de alrededor de 12 700 puestos de trabajo. Con relación al trimestre precedente, el crecimiento estimado es de un 0,3 %.