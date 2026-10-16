EAEko ekonomia % 2,2 hazi da hirugarren hiruhilekoan, eta enplegua, % 1,3
Urteko hirugarren hiruhilekoan izandako igoera eraikuntzaren eta zerbitzuen bilakaera positiboan oinarritu da, Eustat Euskal Estatistika Institutuaren arabera.
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Barne Produktu Gordinak (BPG) % 2,2 egin du gora aurtengo hirugarren hiruhilekoan, iazko epe berekoarekin alderatuta, batez ere zerbitzu eta eraikuntza sektoreen bilakaera positiboari esker. Halaber, 12.700 lanpostu sortu dira, % 1,3 gehiago.
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak ostiral honetan jakinarazi duenez, hiruhilekoko kontu ekonomikoen aurrerapenak euskal ekonomiaren martxa ona berretsi du, EAEko ekonomia % 0,5 hazi baita urteko bigarren hiruhilekoaren aldean.
Duela gutxi, Eusko Jaurlaritzak gorantz berrikusi ditu 2026rako eta 2027rako hazkunde aurreikuspenak, % 2,2ra eta % 1,9ra, hain zuzen ere.
Enpleguak, lanaldi osoaren baliokide diren lanpostuak aintzat hartuta, % 1,3 egin du gora, aurreko urtean baino 12.7000 lanpostu gehiago zenbatu baitituzte. Azken hiruhilekoan, ostera, igoera % 0,3koa izan zen.