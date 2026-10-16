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Unai Sordo: "Etxebizitzaren gaia haustura soziala eragiten ari da Espainian"
Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egindako elkarrizketa batean, Unai Sordo CCOOko idazkari nagusiak adierazi du etxebizitzaren aldeko azaroaren 11ko greba orokorrak ere aldarrikapenak izango dituela soldaten arloan: soldaten igoera eta Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren igoera.
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