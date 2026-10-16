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Unai Sordo: "Etxebizitzaren gaia haustura soziala eragiten ari da Espainian"

Iragarkia
Unai Sordo CCOO
18:00 - 20:00

Unai Sordo Comisiones Obreraseko idazkari nagusia, gaur, Radio Euskadin. Argazkia: EITB

EITB

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Radio Euskadiko "Boulevard" saioan egindako elkarrizketa batean, Unai Sordo CCOOko idazkari nagusiak adierazi du etxebizitzaren aldeko azaroaren 11ko greba orokorrak ere aldarrikapenak izango dituela soldaten arloan: soldaten igoera eta Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren igoera. 

CCOO Grebak Ekonomia Etxebizitza

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