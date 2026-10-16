¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Unai Sordo: “En España se está generando una fractura social en torno al tema de la vivienda”
Euskaraz irakurri: Unai Sordo: "Etxebizitzaren gaia haustura soziala eragiten ari da Espainian"
En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda también tendrá reivindicaciones en materia salarial como la subida de salarios y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Vitoria-Gasteiz acuerda con Elkarrekin la ordenanza para transformar cerca de mil locales en viviendas
EN DIRECTO
Hace min.
Cebek ve "un error mayúsculo y competencia desleal" el anuncio de Gobierno Vasco de subir 4,5 % el sueldo a funcionarios
EN DIRECTO
Hace min.
Las haciendas vascas recaudarán más de 21 000 millones de euros este año, un nuevo récord, y deflactarán un 3 % el IRPF
EN DIRECTO
Hace min.
El TAV llegará a Vitoria “inicialmente en superficie” y las obras comenzarán en 2028
EN DIRECTO
Hace min.
El Gobierno Vasco abre la vía para limitar el precio del alquiler en Erandio
EN DIRECTO
Hace min.
Confebask tilda la huelga del 11-N de "oportunista, más política que laboral"
EN DIRECTO
Hace min.
El presidente de Michelin advierte que ninguna de sus cuatro fábricas tiene el futuro asegurado más de 10 años
EN DIRECTO
Hace min.
Confebask estima un déficit de 240 000 trabajadores para 2035
EN DIRECTO
Hace min.
El IPC interanual escala en septiembre hasta el 5 % en la CAV y el 5,3 % en Navarra
Cargar más