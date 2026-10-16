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Unai Sordo: “En España se está generando una fractura social en torno al tema de la vivienda”

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Unai Sordo CCOO
18:00 - 20:00
Unai Sordo, secretario general de CCOO, hoy, en Radio Euskadi. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Unai Sordo: "Etxebizitzaren gaia haustura soziala eragiten ari da Espainian"

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a "Boulevard" de Radio Euskadi, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda también tendrá reivindicaciones en materia salarial como la subida de salarios y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

CCOO Huelgas Economía Vivienda

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