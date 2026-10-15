Cebekek "akats larria eta lehia desleiala" ikusten du Jaurlaritzak funtzionarioei soldata % 4,5 igotzeko egindako iragarpena
Ildo horretatik, Cebeken iritzia errespetatzen duela adierazi du Eusko Jaurlaritzak, baina uste du "egokiena" Espainiar Estatuan ezartzen den soldata-igoerari buruzko oinarrizko araudia betetzea dela.
Guillermo Buces Cebekeko presidentearen arabera "akats larria" eta "lehia desleiala" da Eusko Jaurlaritzak datorren urtean euskal funtzionarioei soldata % 4,5 igo nahi diela iragarri izana. "Administrazioa Euskadiko enpresarik handiena da, eta uste dut ez lukeela bere kabuz joan behar, ezta hauteskunde-kanpainan ere", ziurtatu du.
LinkedInen zabaldutako mezu batean, Jaurlaritzak joan den asteartean egindako iragarpenaren inguruko hausnarketa egin du Bizkaiko patronalaren ordezkari nagusiak. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak langile publikoentzat % 4,5eko soldata igoera aurreikusten du 2027an, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu berrietan sartuta, eta horri "balizko berrikuspen gehigarri bat" gehituko litzaioke, uneko inflazioaren arabera.
Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Noël d 'Anjou Ogasun eta Finantzetako sailburuak azaldu zuen oinarrizko araudi bat dagoela funtzionarioen soldata igoerari eragiten diona eta % 4,5 hori aurreikusten dutela.
Bucesen iritziz, "akats larria" eta "lehia desleial hutsa" da sektore publikoan % 4,5eko soldata igoera planteatzea, eta azpimarratu du enpresek ezin dituztela kostuen igoera guztiak beren gain hartu, horien marjinak jada "nabarmen mugatuta" daudelakoan.
Cebekeko presidenteak gaineratu duenez, enpresek langile gastuak beste eragile ekonomiko batzuei jasanarazi ahal izango balizkiete -soldata publikoak herritarrek ordaintzen dituztelako-, gai horrek "beste izaera bat izango luke, baina ez".
"Enpresa askoren bideragarritasunarekin jolasten ari gara, eta badirudi ez garela konturatzen neurri horiek eragiten duten kalteaz, ezta ondorioengatik ere", adierazi du.
Beraz, administrazioak euskal enpresek "bizi eta pairatzen duten" errealitatea kontuan hartzea proposatu du horrelako erabakiak hartu aurretik. "Administrazioa Euskadiko enpresarik handiena da, eta uste dut ez lukeela bere kabuz joan behar, ezta hauteskunde-kanpainan ere", azpimarratu du.
Jaurlaritzak iritzia errespetatzen du
Testuinguru horretan, Ogasun eta Finantza sailburuak adierazi du iritzi desberdinak egon daitezkeela arlo horretan, eta, jakina, Cebekeko presidentearena errespetatzen duela. Dena dela, sektore publikoaren ordainsariak oinarrizko araudi batean kokatzen direla gogorarazi du, eta araudi horretan akordioak Espainiako Gobernuak sindikatuekin hartzen dituela.
Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzaren ikuspuntutik "zuhurrena eta egokiena araudia betetzea" dela adierazi du. Horregatik, gai horretan eskumenik ez duenez, bere konpromiso historikoa izan da Madrilen adostutako soldata igoera aurrekontuetan sartzea. "Naturalena eta zuhurrena iruditzen zait", gaineratu du.