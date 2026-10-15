Cebek ve "un error mayúsculo y competencia desleal" el anuncio de Gobierno Vasco de subir 4,5 % el sueldo a funcionarios

El presidente de Cebek, Guillermo Buces, ha calificado de "error mayúsculo" y de "competencia desleal" el anuncio del Gobierno Vasco de subir el próximo año un 4,5 % el sueldo a los funcionarios vascos. "La Administración es la empresa más grande de Euskadi y creo que no debería ir por libre, ni siquiera en plena campaña electoral", ha asegurado.

En su cuenta de LinkedIn, el máximo representante de la patronal vizcaína se ha referido, de esta manera, al anuncio del Ejecutivo vasco que este pasado martes apuntó que contempla una subida salarial del 4,5 % para los trabajadores públicos en 2027 en la elaboración de los nuevos presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, a la que habría que sumar "una posible revisión adicional", en función de la inflación del ejercicio.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Vasco, el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, explicó que hay una normativa básica que afecta al incremento salarial de los funcionarios y estiman el citado 4,5 %.

Buces ha manifestado que plantear en el ámbito público un incremento salarial del 4,5 % en un momento en el que están insistiendo "por activa y por pasiva" que las empresas no pueden asumir todos los incrementos de costes que están sufriendo y que los márgenes "están ya más que resentidos", es, a su juicio, "un error mayúsculo además de ser pura competencia desleal".

El presidente de Cebek ha apuntado que, si las empresas pudieran repercutir sus gastos de personal a otros actores económicos -ya que, según ha apuntado, los salarios públicos los pagan los ciudadanos-, este tema "tendría otro cariz, pero no".

"Estamos jugando con la viabilidad de muchas empresas y parece ser que no nos damos cuenta del daño que hacen este tipo de medidas por las repercusiones que tienen después", ha indicado.

Por lo tanto, ha propuesto que, antes de tomar este tipo de decisiones, la administración tenga en cuenta la realidad que "viven y sufren" las empresas vascas. "La Administración es la empresa más grande de Euskadi y creo que no debería ir por libre, ni siquiera en plena campaña electoral", ha concluido.

El Gobierno Vasco respeta la opinión

En este contexto, el consejero de Hacienda y Finanzas ha indicado que entiende que puede haber opiniones distintas y respeta las del dirigente de Cebek. No obstante, ha recordado que las retribuciones del sector público se enmarcan dentro de una normativa básica, en la cual "los acuerdos los toma el Gobierno de España con los distintos sindicatos".



En este sentido, ha manifestado que "lo prudente y lo acertado" desde el punto de vista del Gobierno Vasco es "cumplir la normativa". Por ello, ha apuntado que su compromiso históricamente ha sido, al no tener la competencia, consignar en los presupuestos el acuerdo de subida que se adopte en Madrid. "Me parece lo más natural y prudente", ha añadido.