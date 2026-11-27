Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 3,5 % en 2027, mientras que las mínimas se revalorizarán entre un 8,8 % y un 14,2 %, en función de su modalidad. La subida se calcula a partir del dato adelantado de inflación de noviembre, que se ha situado en el 4,1 %.

La revalorización general de las pensiones contributivas será del 3,52 %, según la media de las tasas interanuales del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los últimos doce meses hasta noviembre, aunque se redondeará al 3,5 % para su aplicación.

Por su parte, las pensiones mínimas y no contributivas tendrán un incremento de entre el 8,8 % y el 14,2 %, mientras que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirá un 14,1 %, según ha comunicado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado en declaraciones a la Cadena SER que la revalorización de las pensiones conforme a la inflación es un compromiso establecido por ley y ha destacado especialmente la subida prevista para las prestaciones más bajas.

774 euros más al año para una pensión media de jubilación

La subida del 3,5 % supondrá que una persona con una pensión media de jubilación de 1580,6 euros mensuales reciba aproximadamente 774,5 euros más al año. Por su parte, la pensión media del sistema, situada en 1.379,1 euros al mes, aumentará en unos 676 euros anuales.

La revalorización afectará a cerca de 9,6 millones de personas, que perciben alrededor de 10,6 millones de pensiones contributivas. También se aplicará a las 722.400 pensiones del régimen de Clases Pasivas del Estado.

Las mínimas subirán entre un 8,8 % y un 14,2 %

El incremento de las pensiones mínimas beneficiará a 2,1 millones de personas, de las que el 68 % son mujeres. Las prestaciones no contributivas, por su parte, aumentarán para unas 475.000 personas, el 63 % de ellas mujeres.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, la subida del 14,1 % llegará a 2,8 millones de personas, entre ellas 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que engloba las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares, se sitúa actualmente en 1379,1 euros mensuales, un 4,7 % más que hace un año.

La pensión media de jubilación, que reciben 6,5 millones de personas, ha alcanzado los 1580,6 euros al mes, tras aumentar un 4,6 % en el último año. En noviembre, además, los pensionistas perciben la paga extraordinaria.

El dato definitivo del IPC se conocerá el 15 de diciembre

La cifra de revalorización se confirmará el próximo 15 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC).

A partir de entonces, el Gobierno de España deberá aprobar un decreto ley para garantizar que la subida se aplique en enero de 2027. El Ejecutivo ya ha iniciado los trámites para la elaboración del real decreto que desarrollará la normativa.