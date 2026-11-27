Una mujer de 34 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja con un arma blanca en una vivienda de Bilbao. El hombre, de 47 años, fue detenido por la Ertzaintza el jueves por la tarde y acusado inicialmente de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron hacia las 20:00 horas del jueves, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de un incidente de violencia de género en un domicilio de la capital vizcaína. Agentes de la Policía Nacional habían atendido inicialmente el altercado, después de que una persona residente en la vivienda acudiera a pedir ayuda a unas dependencias próximas al lugar.

Al llegar al domicilio, los agentes de la Ertzaintza encontraron a la mujer con heridas de arma blanca. Al parecer, había sido agredida por su expareja, que también se encontraba en la vivienda.

La víctima recibió una primera atención médica y fue evacuada al Hospital de Cruces, donde finalmente ha fallecido.

El presunto agresor fue detenido en el lugar por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según informó la Ertzaintza, ambos tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos relacionados con violencia de género.