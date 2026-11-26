Abierto el acceso a la Plaza del Castillo de Pamplona tras la detonación controlada de una mochila sospechosa
Los TEDAX de la Policía Nacional han detonado por precaución un objeto sospechoso que se había detectado este jueves en el kiosco de la Plaza del Castillo de Pamplona, si bien finalmente se ha podido confirmar que se trataba de una mochila vacía.
La presencia de la mochila sospechosa en el kiosco de la Plaza del Castillo había llevado a acordonarla. Tras analizar la situación, se ha decidido detonar el objeto por precaución, si bien luego se ha podido confirmar que la mochila estaba vacía por lo que se ha procedido a levantar el dispositivo.
A finales de octubre, ya se puso en marcha otro dispositivo tras detectarse una maleta sospechosa en las inmediaciones del Palacio de Navarra. En esa ocasión, se comprobó que el contenido de la maleta era, asimismo, inocuo.