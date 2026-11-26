La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este miércoles la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) presentada por Ohmnia Electronics, dirigida por José Antonio Jainaga, sobre el 100 % del capital de Azkoyen a un precio de 10 euros por acción en efectivo.



La operación, que valora la totalidad de la compañía en 244,5 millones de euros, se dirige a los 24 450 000 títulos en los que se divide el capital social de Azkoyen, según ha informado el supervisor bursátil.

Respecto a la aportación concreta de los socios más destacados para la OPA sería de 60 millones por parte de Jainaga, 35 millones de Kutxabank a través de Indar Kartera, 35 también la fundación BBK, y el Gobierno Vasco con 30 millones.

En garantía de la operación, Ohmnia ha presentado dos avales bancarios por un importe total de 244,5 millones de euros, otorgados por CaixaBank y Banco Sabadell, por 122 250 000 euros cada uno.

Los accionistas de Azkoyen tienen ahora quince días para aceptar esa oferta; la OPA saldrá adelante si Ohmnia consigue hacerse con más de la mitad del capital social, lo que equivale a un mínimo de 12 225 001 acciones. En un comunicado, la compañía asegura que la planta de Azkoyen en Navarra y sus filiales se mantendrán en el mismo lugar, si bien la sede social la trasladarían a Bizkaia.

Azkoyen es una multinacional navarra en torno a tres tecnologías: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security, con una facturación de 211 millones de euros y un ebitda de 38 millones.