La CNMV autoriza la OPA de Ohmnia sobre Azkoyen a 10 euros por acción
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado este miércoles la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) presentada por Ohmnia Electronics, dirigida por José Antonio Jainaga, sobre el 100 % del capital de Azkoyen a un precio de 10 euros por acción en efectivo.
La operación, que valora la totalidad de la compañía en 244,5 millones de euros, se dirige a los 24 450 000 títulos en los que se divide el capital social de Azkoyen, según ha informado el supervisor bursátil.
Respecto a la aportación concreta de los socios más destacados para la OPA sería de 60 millones por parte de Jainaga, 35 millones de Kutxabank a través de Indar Kartera, 35 también la fundación BBK, y el Gobierno Vasco con 30 millones.
En garantía de la operación, Ohmnia ha presentado dos avales bancarios por un importe total de 244,5 millones de euros, otorgados por CaixaBank y Banco Sabadell, por 122 250 000 euros cada uno.
Los accionistas de Azkoyen tienen ahora quince días para aceptar esa oferta; la OPA saldrá adelante si Ohmnia consigue hacerse con más de la mitad del capital social, lo que equivale a un mínimo de 12 225 001 acciones. En un comunicado, la compañía asegura que la planta de Azkoyen en Navarra y sus filiales se mantendrán en el mismo lugar, si bien la sede social la trasladarían a Bizkaia.
Azkoyen es una multinacional navarra en torno a tres tecnologías: Coffee & Vending Systems, Payment Technologies y Time & Security, con una facturación de 211 millones de euros y un ebitda de 38 millones.