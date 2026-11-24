El Gobierno de España ha aprobado este martes la prórroga, durante todo 2027, de las ayudas al transporte público, manteniendo los mismos descuentos que se encuentran en vigor actualmente, para promocionar su uso tanto a nivel local, como autonómico y estatal.

De esta manera, en Euskadi seguirá vigente la actual estructura de descuentos: el 50 % para jóvenes, gratuidad para menores de 16 años (sufragado por el Gobierno de España) y un 40 % para la población general, cuya financiación se reparte entre el Gobierno de España (20 %), Gobierno Vasco (10 %) y cada operador (10 %).

Según ha informado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo destinará 1213 millones de euros para cubrir los descuentos, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía utilice el transporte público y que sea más asequible.

Tarifas en trenes, autobuses estatales y Abono Único

En los servicios ferroviarios se da continuidad al abono mensual de 20 euros en Cercanías y Rodalies, 10 euros al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años. Además, el descuento en Media Distancia se mantiene en el 40 % (jóvenes con el 50 % adicional) y las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público se beneficiarán de un recorte del 50 %. En este capítulo de ayudas la aportación prevista es de 211 millones de euros.

En las líneas de autobús de competencia estatal se mantiene en las concesiones estatales el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40 % de descuento; el mensual, el 50 %; y el joven, el 70 %. La inversión prevista es de 100 millones de euros.

También se mantiene el Abono Único, con un precio mensual de 60 euros, 30 euros para los jóvenes, que permite con una tarifa plana viajar en Cercanías y Rodalies, autobús de competencia estatal, media distancia y líneas Avant con OSP.