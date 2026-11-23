Las trabajadoras del servicio de limpieza del Palacio Euskalduna comenzaron el pasado sábado, 21 de noviembre, una semana de huelga para denunciar la diferencia salarial que sufren respecto a las trabajadoras de limpieza de la Diputación de Bizkaia, de cuyo ámbito de aplicación se encuentran al margen. El sindicato ELA ha señalado la plantilla está subcontratada con la empresa ISS Facility Services, y aunque trabajan en un espacio vinculado a la Diputación, no se les aplican las tablas salariales ni las condiciones de ese convenio.

Las trabajadoras consideran "injustificable" que exista esta diferencia salarial, que alcanza los 8.000 euros anuales, "cuando prestan sus servicios en el Palacio Euskalduna, una empresa publica cuya titularidad corresponde a la Diputación Foral de Bizkaia y que recibe financiación de esta institución". Por ello, exigen que se las incluya dentro del ambito de aplicación de ese convenio o, en su defecto, que se les equiparen las condiciones salariales.

La huelga llega tras jornadas de paro y movilizaciones por parte de la plantilla y ante la constatación de que el conflicto "continúa bloqueado". Aunque inicialmente se abrió una vía de negociación, la empresa (ISS) ha interrumpido las conversaciones. Por su parte, según ha hecho saber ELA, la dirección del Euskalduna "tampoco está mostrando voluntad de resolver el conflicto ni de dar una respuesta a las demandas de la plantilla".

Las trabajadoras exigen a la empresa ISS, a la direccion del Euskalduna y a la Diputacion Foral de Bizkaia, que asuman su responsabilidad, retomen las negociaciones y busquen una solución. La plantilla continuar movilizandose hasta conseguir una respuesta justa a sus reivindicaciones.