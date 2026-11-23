La empresa vasca de capital riesgo Talde prevé pasar de 630 millones de euros de activos que mantiene bajo gestión este año a llegar a 1000 millones en 3 años y gestionar 2000 millones a cinco años. La gestora de inversión cumple 50 años este 2026. En estas cinco décadas, la empresa ha participado en más de 170 empresas y ha trabajado con más de 350 inversores. Como proyectos futuros, se ha fijado como prioridades ampliar su cartera de inversores, desarrollar nuevos fondos y abrir nuevas vías de inversión en sectores como las infraestructuras y el inmobiliario.

Talde ha celebrado este lunes los actos conmemorativos de su 50 aniversario en el Museo Guggenheim Bilbao. El evento ha contado con la presencia de una nutrida representación institucional, liderada por el lehendakari Imanol Pradales y el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. Anton Arriola, presidente de Kutxabank (socio mayoritario de Talde) y el presidente de Sidenor y de Talgo, José Antonio Jainaga, también han asistido al acto.

La compañía nació en 1976 por iniciativa de un grupo de grupo de directivos financieros y empresarios que vieron necesario buscar nuevas fórmulas para impulsar el tejido empresarial de Euskadi y su entorno. Fue la primera empresa de capital riesgo de Euskadi, pero también del Estado español.

La socia directora general de Talde Gestión, Idoia Bengoa, y el presidente de Talde Promoción y Desarrollo, Carlos Castellanos, han destacado que la firma mantiene su centro de decisión en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), donde mantiene el 34 % de su cartera, aunque durante estos 50 años ha expandido su actividad a otros mercados en el Estado, que ya representa el 66 % de su cartera. Su facturación anual conjunta supera los 4500 millones de euros y más de 11 000 empleos.

Ambos han subrayado que la entrada de Kutxabank en el accionariado de Talde Gestión en febrero de 2025 "ha reforzado la capacidad de la gestora para desarrollar nuevas estrategias y aprovechar las oportunidades del mercado de activos alternativos". El banco vasco cuenta con una participación mayoritaria del 63 % en Talde.

El lehendakari Imanol Pradales ha felicitado a Talde en su aniversario y ha destacado el esfuerzo que se está realizado en Euskadi para "activar todas las capacidades financieras" posibles "y ponerlas al servicio de la transformación económica". Según Pradales, "las finanzas son una palanca estratégica para la defensa, el arraigo y el crecimiento de la economía productiva vasca".







