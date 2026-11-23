El Gobierno navarro y sindicatos pactan mejorar las condiciones laborales de los profesionales de Osasunbidea
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha alcanzado un acuerdo con cinco sindicatos (AFAPNA, LAB, SATSE, UGT, USAE) para mejorar las condiciones laborales de sus profesionales. El pacto recoge medidas como el refuerzo de plantillas, la exención de turnos de noche para mayores de 55 años o impulso a la formación o mejoras en la conciliación.
Según ha informado el Gobierno navarro, es un pacto que permitirá "avanzar" en el fortalecimiento del sistema sanitario público de Navarra. "El SNS-O cuida de la salud de la ciudadanía y, para poder hacerlo, necesita cuidar también de sus profesionales", ha recalcado Nacho Iriarte, director de Profesionales de Osasunbidea.
El Gobierno de Navarra ha destacado que el objetivo es dar respuesta a los principales retos del sistema sanitario navarro: reducir las listas de espera, reforzar las plantillas, fortalecer la Atención Primaria, disminuir la temporalidad y mejorar la cobertura de aquellos puestos que presentan mayores dificultades de provisión.
El acuerdo, que tendrá un impacto ecónomico de 15 millones de euros, no ha sido suscrito por el Sindicato Médico, ELA y CC. OO.
Fin de las noches para mayores de 55 años
Se tratan de medidas dirigidas al conjunto del personal y de los distintos estamentos profesionales.
El acuerdo recoge la posibilidad de establecer exenciones de trabajo nocturno para profesionales mayores de 55 años, acompañadas de una previsión de financiación específica que permita hacerlas efectivas sin comprometer las necesidades asistenciales.
También destaca el impulso a la ampliación de jornada del personal laboral fijo que actualmente trabaja a tiempo parcial, con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas y facilitar que pueda completar sus ingresos mientras accede a puestos con mayor jornada o jornada completa.
Asimismo, se contempla reforzar la formación de los y las profesionales.
Por otra parte, se abordarán mejoras en la regulación de las guardias, para entre otras cosas garantizar los descansos o mejorar la compensación de aquellas que se realicen voluntariamente.
El acuerdo incluye también la previsión de financiación para bolsas destinadas a determinados centros y unidades, que permitan establecer incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos y a los excesos de jornada, así como medidas relacionadas con el refuerzo de plantillas, la reducción de la temporalidad y la cobertura de los puestos de difícil cobertura.