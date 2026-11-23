El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha alcanzado un acuerdo con cinco sindicatos (AFAPNA, LAB, SATSE, UGT, USAE) para mejorar las condiciones laborales de sus profesionales. El pacto recoge medidas como el refuerzo de plantillas, la exención de turnos de noche para mayores de 55 años o impulso a la formación o mejoras en la conciliación.

Según ha informado el Gobierno navarro, es un pacto que permitirá "avanzar" en el fortalecimiento del sistema sanitario público de Navarra. "El SNS-O cuida de la salud de la ciudadanía y, para poder hacerlo, necesita cuidar también de sus profesionales", ha recalcado Nacho Iriarte, director de Profesionales de Osasunbidea.

El Gobierno de Navarra ha destacado que el objetivo es dar respuesta a los principales retos del sistema sanitario navarro: reducir las listas de espera, reforzar las plantillas, fortalecer la Atención Primaria, disminuir la temporalidad y mejorar la cobertura de aquellos puestos que presentan mayores dificultades de provisión.

El acuerdo, que tendrá un impacto ecónomico de 15 millones de euros, no ha sido suscrito por el Sindicato Médico, ELA y CC. OO.