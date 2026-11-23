El Departamento de Educación del Gobierno Vasco publicará una Oferta Pública de Empleo (OPE) con 1374 plazas de maestras y maestros. 1277 corresponden al turno libre y 97 están reservadas para personas con discapacidad.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el 22 de diciembre y las pruebas tendrán lugar el 18 de septiembre de 2027 en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Las plazas se distribuyen entre siete especialidades del cuerpo de Maestras y Maestros: Educación Infantil (342), Primaria (597), Inglés (90), Educación Física (50), Música (50), Educación Especial y Pedagogía Terapéutica (203), Educación Especial y Audición y Lenguaje (42).

Según ha informado el Departamento, continuará desarrollando este ciclo de OPE durante los próximos ejercicios, con nuevos procesos dirigidos a los distintos colectivos profesionales de la educación pública. En el último trimestre de 2027 se publicará la convocatoria de Educación Especial para hacer las pruebas al comienzo de 2028, y entre finales de 2027 y comienzos de 2028 se pondrán en marcha los procesos de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional y enseñanzas artísticas, con los exámenes para septiembre de 2028.

A este calendario se añade la OPE de 2026, presentada la semana pasada en el Consejo de Gobierno, que incluye otras 856 plazas para Educación.