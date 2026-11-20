Los sindicatos ELA y LAB han anunciado un preacuerdo para la firma del nuevo convenio de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa, que garantizará una jornada mínima del 75 %, suspenderá la disponibilidad actual de las trabajadoras y el salario de los gerocultores superará los 2.000 euros en 2027.

La vigencia del acuerdo será de 2025 a 2028, siempre y cuando las personas trabajadoras en huelga indefinida lo ratifiquen. Son ocho las residencias que se encuentran en huelga indefinida. Gracias a la jornada mínima del 75%, "miles de trabajadoras podrán fijar sus horas de trabajo en el calendario y acceder a unos ingresos dignos", según han destacado.

Además de la subida del IPC, se concederá un incremento salarial del 2% adicional durante cuatro años, situando el salario de las gerocultoras por encima de los 2.000 euros, de forma que al ser las jornadas más bajas del 75%, los salarios más bajos no bajarán de los 1.500 euros.

El acuerdo también contempla la posibilidad de contratos relevo y de reducciones de jornada del 25% a partir de los 60 años, así como medidas de salud laboral y mejoras en los permisos no retribuidos. Además, en las bajas por enfermedad percibirán el salario íntegro.

Sindicatos y Diputación celebran el acuerdo

ELA ha puesto en valor "el cambio de actitud de la Diputación Foral" tras años de "convenios de mínimos antidemocráticos", y ha valorado que, en esta ocasión, "se ha escuchado la voz de las personas trabajadoras y residentes". De esta forma, según ELA, se ha conseguido "un paso imprescindible hacia unos cuidados públicos, gratuitos, universales y de calidad".

LAB ha destacado que se dan pasos hacia la equiparación de las condiciones laborales de las trabajadoras privatizadas a las de la administración pública, y ha anunciado que en la próxima negociación defenderá "con firmeza" la equiparación total.

La Diputada General de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha destacado la unanimidad del convenio, acordado entre los sindicatos y las patronales (Adegi, Matia y Lares). "Hemos impulsado el acuerdo con determinación, asumiendo un importante compromiso económico", ha asegurado, y ha puesto en valor que "desde el diálogo y la colaboración, podemos seguir avanzando hacia un sector más estable".