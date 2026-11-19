El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha revocado la decisión de un juzgado de Bilbao que reconoció la condición de personal laboral fijo a 24 trabajadores del servicio vasco de empleo Lanbide que llevaban más de 13 años prestando servicios como orientadores laborales en situación de indefinidos no fijos.

La sentencia de la Sala de lo Social del Superior vasco, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, argumenta que no consta que estos empleados hubiesen superado un proceso selectivo previo para un empleo fijo.

La resolución revoca la sentencia dictada por la plaza número 9 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao que en 2024 reconoció la condición de personal laboral fijo a dichos trabajadores, al estimar el recurso que interpuso el Gobierno Vasco en contra de ella.

El TSJPV aplica en este caso la doctrina fijada por el Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Según esa doctrina, recuerda el tribunal, la conversión de una relación temporal en una relación laboral fija es procedente cuando el trabajador ha superado un proceso selectivo para un empleo fijo, pero no ha obtenido plaza porque el número de aspirantes que han demostrado su capacitación es superior al número de puestos ofertados y, posteriormente, suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad.

En estos casos, no va en contra de la ley la conversión de ese contrato en una relación laboral fija porque esa persona ha participado en un proceso para acceder a un empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad.

El tribunal considera que en aplicación de esa doctrina, se descarta como regla general que el abuso de la temporalidad determine automáticamente la fijeza cuando el trabajador no ha superado un proceso selectivo para personal laboral fijo.

El TSJPV indica que en este caso lo que consta acreditado es que los demandantes superaron en 2011 una convocatoria de acceso a empleo temporal, no a empleo fijo, por lo que no procede convertir su relación laboral en fija.