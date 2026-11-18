El sindicato LAB ha desconvocado las jornadas de huelga previstas para los días 26 y 27 de noviembre en el sector de espectáculos y eventos de Navarra tras el compromiso de la patronal AESTAN de retomar las negociaciones y su predisposición a firmar un convenio colectivo.

La decisión llega después de que este martes se reuniera la mesa negociadora del convenio del personal técnico y auxiliar de espectáculos y eventos de Navarra, tras 11 meses sin encuentros ni avances en la negociación.

A la reunión acudieron las cuatro empresas de mayor volumen del sector, algo que LAB ha valorado positivamente y que considera consecuencia directa de la presión ejercida mediante las convocatorias de huelga.

Durante el encuentro, la patronal se comprometió a estudiar la última propuesta presentada por la parte social y manifestó su predisposición a firmar el convenio.

Asimismo, anunció que esta misma semana trasladará una contrapropuesta a la que LAB podrá responder en la próxima reunión, prevista para el 23 de noviembre, a la que seguirán otros cinco encuentros para dar continuidad a la negociación.

Ante estos compromisos, LAB ha decidido desconvocar las huelgas como muestra de responsabilidad con el proceso negociador y al considerar que se han cumplido los objetivos que motivaron la convocatoria.

No obstante, el sindicato ha advertido de que la desconvocatoria no supone el final de sus reivindicaciones y ha insistido en que la predisposición de la patronal debe traducirse en avances concretos y en condiciones laborales dignas para el sector.