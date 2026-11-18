La cumbre económica de Asia-Pacífico abre sus puertas con la mirada puesta en el histórico encuentro entre Trump, Putin y Xi
La ciudad china de Shenzhen acoge desde este miércoles la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a las principales economías de la región del Pacífico. El encuentro estará marcado por la expectación ante la reunión que mantendrán mañana jueves Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping. Los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China celebrarán un encuentro trilateral inédito, en un contexto de tensiones internacionales y con el desarme nuclear entre los asuntos previstos.
Putin, que ya ha llegado a la ciudad china, ha destacado los "beneficios potenciales" de la reunión y ha expresado su confianza en que contribuya a resolver diferencias mediante el diálogo. El Kremlin considera que el encuentro podría tener un "efecto terapéutico para la situación internacional".
Desde la Casa Blanca, sin embargo, han rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos. Un funcionario estadounidense ha explicado que Trump planteará la reducción de los arsenales nucleares, aunque ha advertido de que no esperan resultados inmediatos. "Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", ha señalado.
La reunión se celebrará en un escenario internacional marcado por la guerra de Ucrania, el conflicto en Irán y las tensiones entre las principales potencias. También está previsto que los tres mandatarios intercambien opiniones sobre cómo preservar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica.
Putin y Xi defienden el peso económico de Asia-Pacífico
La reunión trilateral llega después de que Putin y Xi hayan intervenido ante representantes políticos y empresariales del foro para defender sus respectivas posiciones sobre la economía internacional.
El presidente ruso ha asegurado que Asia-Pacífico se ha convertido en el centro de la economía mundial, con más del 60 % del PIB global y la mitad del comercio internacional de mercancías. También ha sostenido que las sanciones occidentales impuestas contra Rusia han fracasado y no han conseguido frenar el desarrollo de su economía.
Putin ha destacado el crecimiento de los intercambios comerciales rusos con Asia-Pacífico, que ya representan el 53 % del comercio exterior de Rusia, y ha propuesto reforzar las conexiones logísticas y comerciales con la región.
Por su parte, Xi Jinping ha defendido la apertura comercial frente al proteccionismo y ha reclamado preservar la paz y la estabilidad en Asia-Pacífico. "La apertura trae progreso y el aislamiento conduce inevitablemente al estancamiento", ha afirmado.
El presidente chino también ha abogado por reducir las barreras comerciales y reforzar la cooperación en ámbitos como la inteligencia artificial, la economía digital y la transición energética.
La cumbre reúne a representantes de 21 economías de la región Asia-Pacífico y se celebra en un momento de incertidumbre económica y tensiones comerciales y tecnológicas entre Pekín y Washington.