La ciudad china de Shenzhen acoge desde este miércoles la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a las principales economías de la región del Pacífico. El encuentro estará marcado por la expectación ante la reunión que mantendrán mañana jueves Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping. Los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China celebrarán un encuentro trilateral inédito, en un contexto de tensiones internacionales y con el desarme nuclear entre los asuntos previstos.

Putin, que ya ha llegado a la ciudad china, ha destacado los "beneficios potenciales" de la reunión y ha expresado su confianza en que contribuya a resolver diferencias mediante el diálogo. El Kremlin considera que el encuentro podría tener un "efecto terapéutico para la situación internacional".

Desde la Casa Blanca, sin embargo, han rebajado las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos. Un funcionario estadounidense ha explicado que Trump planteará la reducción de los arsenales nucleares, aunque ha advertido de que no esperan resultados inmediatos. "Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", ha señalado.

La reunión se celebrará en un escenario internacional marcado por la guerra de Ucrania, el conflicto en Irán y las tensiones entre las principales potencias. También está previsto que los tres mandatarios intercambien opiniones sobre cómo preservar la paz mundial y promover la estabilidad estratégica.