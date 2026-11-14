GUERRA EN UCRANIA
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Zelenski asegura que EE. UU. ha ofrecido a Ucrania entrar en la OTAN a cambio de renunciar al Donbás

Zelenski ha respondido que lo sometería a referéndum si la propuesta incluía garantías de seguridad, que no hubiera límites para el Ejército ucraniano y fondos para la reconstrucción del país.
-FOTODELDÍA-KYIV (Ucrania), 06/09/2026.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski (centro), habla con los medios mientras camina junto a los enviados especiales de Estados Unidos para la paz, Steve Witkoff (izquierda) y Jared Kushner (derecha), antes de su reunión cerca de la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026 EFE/SERGEY DOLZHENKO
Zelenski en una imagen de archivo. Foto: EFE

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha explicado que los negociadores de Estados Unidos han planteado la posibilidad de aceptar a Ucrania en la OTAN a cambio de que renuncie al Donbás y se lo entregue a Rusia. "Los americanos han planteado la pregunta de que Ucrania se retiraría del Donbás si se une a la OTAN. Es la primera vez que lo dicen", ha explicado Zelenski en declaraciones a la prensa.

Zelenski ha respondido que lo sometería a referéndum si la propuesta incluía garantías de seguridad, que no hubiera límites para el Ejército ucraniano y fondos para la reconstrucción del país. "No tengo derecho a decidirlo yo solo. Necesito concreción, que aún falta, y todo esto se está debatiendo", ha señalado.

Los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff viajaron el jueves a Dublín para reunirse con Zelenski tras los contactos mantenidos el día anterior con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Hasta ahora Washington había descartado el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras que Moscú exige neutralidad y límites a las fuerzas militares ucranianas, además de la renuncia a territorios, como base para cualquier acuerdo. "La OTAN vuelve a estar sobre la mesa", ha afirmado Zelenski. "También habéis escuchado lo que dice Putin. Esta es una conversación extremadamente difícil", ha advertido.

Zelenski ha indicado además que los estadounidenses han trasladado a Kiev que Rusia quiere "otra estructura de seguridad diferente" para Europa. "Yo creo que puede ser peligroso (...). Creo que los americanos han planteado esto por influencia rusa", ha argumentado. Y ha recordado que en 2021 Putin planteó a Joe Biden "la redistribución de fuerzas en Europa y en todo el mundo, debilitar o retirar tropas OTAN y retirada de tropas estadounidenses".


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