La crisis en Nvidia sigue escalando mientras el gigante tecnológico guarda silencio. La junta directiva de la compañía mantiene reuniones de urgencia para evaluar a su director ejecutivo, Jensen Huang, tras confirmarse dos relaciones extramatrimoniales y abrirse una investigación interna, según ha informado el diario The Wall Street Journal. La empresa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su futuro.

La crisis en Nvidia estalló el pasado fin de semana tras confirmarse que Huang mantuvo una relación con Alice Huang, una empresaria vinculada a la firma Megaspeed de Singapur. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos sospechan que ella traba como espía para China y que utilizó esa cercanía para desviar ilegalmente hacia Pekín miles de millones de dólares en chip avanzados, violando las sanciones comerciales.

Además de su relación con la presunta espía china, el WSJ también revela que Huang habría tenido otra relación fuera de su matrimonio con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud, según otra fuente cercana.

La destitución del consejero delegado de Nvidia asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial, mercado que la compañía domina con solvencia gracias al diseño de sus procesadores gráficos.