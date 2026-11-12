POLÉMICA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nvidia evalúa el cese de su CEO, Jensen Huang, tras sumar una relación con una ejecutiva al caso de espionaje chino

Este movimiento llega después que se haya destapado una nueva infidelidad de Huang con una empleada de la compañía, que se suma a la escandalosa relación extramatrimonial con una mujer acusada de ser una espía al servicio de China. Por el momento, la firma no ha emitido ningún comunicado oficial, mientras el escándalo ya empieza a pasarle factura en los mercados. 

Gyeongju (South Korea), 10/11/2026.- (FILE) - Nvidia CEO Jensen Huang speaks during a press conference at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit in Gyeongju, South Korea, 31 October 2025 (reissued on 10 November 2026). Nvidia’s board of directors has launched an independent investigation into reports that Jensen Huang was targeted by a foreign intelligence operation, after he admitted he had a relationship with a businesswoman whom U.S. intelligence services suspect is a spy for China. (Corea del Sur) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN
Jensen Huang, CEO de Nvidia. EFE
Euskaraz irakurri: Nividia Jensen Huangen kargugabetzea aztertzen ari da, espioitza kasuari bigarren harreman bat gehitu zaiolako

EITB

Última actualización

La crisis en Nvidia sigue escalando mientras el gigante tecnológico guarda silencio. La junta directiva de la compañía mantiene reuniones de urgencia para evaluar a su director ejecutivo, Jensen Huang, tras confirmarse dos relaciones extramatrimoniales y abrirse una investigación interna, según ha informado el diario The Wall Street Journal.  La empresa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su futuro. 

La crisis en Nvidia estalló el pasado fin de semana tras confirmarse que Huang mantuvo una relación con Alice Huang, una empresaria vinculada a la firma Megaspeed de Singapur. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos sospechan que ella traba como espía para China y que utilizó esa cercanía para desviar ilegalmente hacia Pekín miles de millones de dólares en chip avanzados, violando las sanciones comerciales. 

Además de su relación con la presunta espía china, el WSJ también revela que Huang habría tenido otra relación fuera de su matrimonio con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud, según otra fuente cercana.

La destitución del consejero delegado de Nvidia asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial, mercado que la compañía domina con solvencia gracias al diseño de sus procesadores gráficos.

Caída en Wall Street

El escándalo ya ha pasado factura a la compañía en los mercados. Pese a un repunte del 2,87 % en la sesión de este miércoles en Wall Street, Nvidia llegó a perder unos 430 000 millones de dólares en valor bursátil durante las dos jornadas posteriores a la confesión de su cofundador.

China pide a EEUU no usar pretexto de "espionaje" para un bloqueo tecnológico

La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning ha defendido en una rueda de prensa este jueves que el progreso científico y tecnológico de China se debe "a su propia innovación" y a la cooperación abierta. 

En ese sentido, ha pedido dejar de fabricar "narrativas de espionaje" para "buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico", en referencia al reciente caso que vincula sentimentalmente al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, con la empresaria china, Alice Huang, señalada como espía por la inteligencia estadounidense.



China Inteligencia artificial Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X