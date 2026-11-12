Nvidia evalúa el cese de su CEO, Jensen Huang, tras sumar una relación con una ejecutiva al caso de espionaje chino
Este movimiento llega después que se haya destapado una nueva infidelidad de Huang con una empleada de la compañía, que se suma a la escandalosa relación extramatrimonial con una mujer acusada de ser una espía al servicio de China. Por el momento, la firma no ha emitido ningún comunicado oficial, mientras el escándalo ya empieza a pasarle factura en los mercados.
La crisis en Nvidia sigue escalando mientras el gigante tecnológico guarda silencio. La junta directiva de la compañía mantiene reuniones de urgencia para evaluar a su director ejecutivo, Jensen Huang, tras confirmarse dos relaciones extramatrimoniales y abrirse una investigación interna, según ha informado el diario The Wall Street Journal. La empresa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre su futuro.
La crisis en Nvidia estalló el pasado fin de semana tras confirmarse que Huang mantuvo una relación con Alice Huang, una empresaria vinculada a la firma Megaspeed de Singapur. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos sospechan que ella traba como espía para China y que utilizó esa cercanía para desviar ilegalmente hacia Pekín miles de millones de dólares en chip avanzados, violando las sanciones comerciales.
Además de su relación con la presunta espía china, el WSJ también revela que Huang habría tenido otra relación fuera de su matrimonio con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud, según otra fuente cercana.
La destitución del consejero delegado de Nvidia asestaría un duro golpe al liderazgo de la firma en un momento crítico de la carrera global por la inteligencia artificial, mercado que la compañía domina con solvencia gracias al diseño de sus procesadores gráficos.
Caída en Wall Street
El escándalo ya ha pasado factura a la compañía en los mercados. Pese a un repunte del 2,87 % en la sesión de este miércoles en Wall Street, Nvidia llegó a perder unos 430 000 millones de dólares en valor bursátil durante las dos jornadas posteriores a la confesión de su cofundador.
China pide a EEUU no usar pretexto de "espionaje" para un bloqueo tecnológico
La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning ha defendido en una rueda de prensa este jueves que el progreso científico y tecnológico de China se debe "a su propia innovación" y a la cooperación abierta.
En ese sentido, ha pedido dejar de fabricar "narrativas de espionaje" para "buscar pretextos con los que imponer un bloqueo tecnológico", en referencia al reciente caso que vincula sentimentalmente al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, con la empresaria china, Alice Huang, señalada como espía por la inteligencia estadounidense.