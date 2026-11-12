La campaña electoral para las elecciones del próximo 29 de noviembre comenzará oficialmente esta medianoche, todavía con el eco de la huelga general por el derecho a la vivienda y los salarios. Los partidos políticos aprovecharán las últimas horas del día para celebrar sus actos de apertura en Bilbao, Donostia y Gasteiz, en una campaña en la que la vivienda será uno de los principales asuntos de debate.

El Partido Socialista pondrá el foco en la vivienda, uno de los temas centrales de su estrategia electoral. Por su parte, el PNV afronta la campaña en un contexto marcado por las encuestas, que apuntan a un retroceso de la formación jeltzale. Su presidente, Aitor Esteban, ha advertido de que todavía hay mucho en juego y ha pedido afrontar con cautela estas semanas de campaña.

Precisamente, EH Bildu y Fronte Zabala han situado al PNV en el centro de sus críticas en las últimas horas, a cuenta de los decretos de vivienda que se debaten y votan hoy en el Congreso de los Diputados. Las candidatas Oihana Etxebarrieta y Lander Martínez han cuestionado la posición de los jeltzales en esta materia.

El PP, por su parte, afronta la cita electoral con el objetivo de "arreglar el Estado y recuperar la democracia", según ha señalado su candidato a presidente del Gobierno español, Alberto Núñez Feijóo.

Los actos de apertura se repartirán esta tarde entre las tres capitales. En Donostia, Fronte Zabala celebrará su convocatoria a las 17:30 horas. En Bilbao, el PP lo hará a las 18:30 y el PSE-EE a las 19:00. En Gasteiz, EH Bildu ha programado su acto a las 19:30 y el PNV a las 21:00. Vox también celebrará allí su apertura de campaña.

A medianoche, las formaciones darán comienzo oficialmente a una campaña electoral que se prolongará hasta la jornada de reflexión previa a las elecciones del 29 de noviembre.