Debate entre las candidaturas navarras al Congreso, en "Parlamento en las Ondas" de Radio Euskadi

Leticia San Martín de UPN-PP, Juan Cruz Cigudosa de PSN, Eneka Maiz de EH Bildu, Socorro Sada de Vox, Javier Ibañez de Frente Amplio y Pablo Azkona de Geroa Bai han participado en el debate navarro del Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi de este sábado, 7 de noviembre.