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Debate entre las candidaturas navarras al Congreso, en "Parlamento en las Ondas" de Radio Euskadi

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18:00 - 20:00
eleccio
Euskaraz irakurri: Hauteskundeen atariko eztabaida saioa egin dute Nafarroako hautagaiek Radio Euskadin

EITB

Última actualización

Leticia San Martín de UPN-PP, Juan Cruz Cigudosa de PSN, Eneka Maiz de EH Bildu, Socorro Sada de Vox, Javier Ibañez de Frente Amplio y Pablo Azkona de Geroa Bai han participado en el debate navarro del Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi de este sábado, 7 de noviembre.

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