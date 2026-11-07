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Debate entre las candidaturas navarras al Congreso, en "Parlamento en las Ondas" de Radio Euskadi
Leticia San Martín de UPN-PP, Juan Cruz Cigudosa de PSN, Eneka Maiz de EH Bildu, Socorro Sada de Vox, Javier Ibañez de Frente Amplio y Pablo Azkona de Geroa Bai han participado en el debate navarro del Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi de este sábado, 7 de noviembre.
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