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Actos de precampaña del martes, 3 de noviembre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: asteartea, azaroak 3

EITB

Última actualización

La involución, la crisis de la vivienda y la migración han sido los principales temas de los actos. PSE-EE, PNV, PP y Frente Amplio han realizado sus actos en Álava y Bizkaia este martes por la mañana. EH Bildu no ha tenido actos de precampaña este martes.

Elecciones Generales EAJ-PNV Sumar PSE EE PP Vasco

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