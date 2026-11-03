¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Actos de precampaña del martes, 3 de noviembre
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: asteartea, azaroak 3
La involución, la crisis de la vivienda y la migración han sido los principales temas de los actos. PSE-EE, PNV, PP y Frente Amplio han realizado sus actos en Álava y Bizkaia este martes por la mañana. EH Bildu no ha tenido actos de precampaña este martes.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Publicadas las candidaturas para el 29N: estas son las listas que concurrirán en la CAV y Nafarroa
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Nafarroa al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Araba al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Gipuzkoa al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Bizkaia al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Frente Amplio-Fronte Zabala presenta a sus candidatos en su primer acto público en Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
El Partido Popular dice que la Universidad del País Vasco es "sectaria y opresiva"
EN DIRECTO
Hace min.
EH Bildu ganaría las elecciones del 29N en la CAV, según el Sociómetro
EN DIRECTO
Hace min.
Pedro Sánchez sitúa a once ministros en las listas al Congreso: Margarita Robles será la 'número dos'
Cargar más