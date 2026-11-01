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El Partido Popular dice que la Universidad del País Vasco es "sectaria y opresiva"
El cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha reprochado al rector de la UPV, Joxerramon Bengoetxea, que prime la ideología abertzale sobre la calidad de la educación. Echeverría ha señalado que se han puesto ceros en la selectividad a los centros educativos castellanohablantes, mientras que en la universidad se han permitido pancartas y actos a favor de ETA.
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