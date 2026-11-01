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El Partido Popular dice que la Universidad del País Vasco es "sectaria y opresiva"

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SAN SEBASTIÁN, 01/11/2026.- El candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría (c), ha intervenido en un acto este domingo en San Sebastián junto al vicepresidente nacional de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu (d). EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Alderdi Popularrak dio Euskal Herriko Unibertsitatea sektarioa eta zapaltzailea dela

EITB

Última actualización

El cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, ha reprochado al rector de la UPV, Joxerramon Bengoetxea, que prime la ideología abertzale sobre la calidad de la educación. Echeverría ha señalado que se han puesto ceros en la selectividad a los centros educativos castellanohablantes, mientras que en la universidad se han permitido pancartas y actos a favor de ETA.

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