Lander Martínez liderará la lista de Frente Amplio-Fronte Zabala por Bizkaia al Congreso el 29-N
Lander Martínez, diputado y secretario de coordinación institucional de Sumar, volverá a liderar la plancha al Congreso por Bizkaia y será cabeza de lista de Frente Amplio-Fronte Zabala para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La candidatura de Bizkaia se completa en los primeros puestos con Edurne Visaria (Ezker Anitza-IU) y Aurelio González (Berdeak). Además, la secretaria de Estado de Derechos Sociales y cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, será la encargada de cerrar simbólicamente la lista por este territorio.
En Gipuzkoa, la cabeza de lista al Congreso será Rosa Rubio (Ezker Anitza-IU), seguida por Ivens Pérez (Sumar Mugimendua) y Lidia (Berdeak).
Por su parte, la candidatura de Araba estará liderada por José Damián García-Moreno López, juntero y secretario primero de la Mesa de las Juntas Generales de Álava. Le acompañarán en la lista la exparlamentaria Edurne García (Sumar Mugimendua), Mikel Rodríguez (Berdeak) y Antonia Galiot (Ezker Anitza-IU).
La coalición de izquierdas, integrada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak, entre otras organizaciones.
Para la Cámara Alta, Frente Amplio-Fronte Zabala contará con dos puestos de salida en Euskadi (Bizkaia y Gipuzkoa), mientras que en Araba no aportará nombres.