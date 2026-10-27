Lander Martínez liderará la lista de Frente Amplio-Fronte Zabala por Bizkaia al Congreso el 29-N

Lander Martínez, diputado y secretario de coordinación institucional de Sumar, volverá a liderar la plancha al Congreso por Bizkaia y será cabeza de lista de Frente Amplio-Fronte Zabala para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La candidatura de Bizkaia se completa en los primeros puestos con Edurne Visaria (Ezker Anitza-IU) y Aurelio González (Berdeak). Además, la secretaria de Estado de Derechos Sociales y cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, será la encargada de cerrar simbólicamente la lista por este territorio.

En Gipuzkoa , la cabeza de lista al Congreso será Rosa Rubio (Ezker Anitza-IU), seguida por Ivens Pérez (Sumar Mugimendua) y Lidia (Berdeak).

Por su parte, la candidatura de Araba estará liderada por José Damián García-Moreno López, juntero y secretario primero de la Mesa de las Juntas Generales de Álava. Le acompañarán en la lista la exparlamentaria Edurne García (Sumar Mugimendua), Mikel Rodríguez (Berdeak) y Antonia Galiot (Ezker Anitza-IU).

La coalición de izquierdas, integrada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU y Berdeak, entre otras organizaciones.