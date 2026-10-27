A-29

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Lander Martinez izango da Fronte Zabalaren Kongresurako Bizkaiko zerrendaburua

Koalizioak Rosa Rubiorekin (Gipuzkoa) eta Jose Damian Garciarekin (Araba) itxi ditu bere hautagaitzak Euskadin.

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Ander Martínez, diputatua eta Sumarreko koordinazio instituzionaleko idazkaria, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

EITB

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Lander Martinez Sumarreko diputatua eta koordinazio instituzionaleko idazkaria Kongresurako Bizkaiko zerrendaren buru izango da berriro, eta Fronte Zabalaren zerrendaburu gisa aurkeztuko da azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako.

Bizkaiko hautagaitza Edurne Visariak (Ezker Anitza-IU) eta Aurelio Gonzalezek (Berdeak) osatuko dute lehen postuetan, eta Rosa Martinez Eskubide Sozialen Estatu idazkariak eta Movimiento Sumarioko koordinatzailekide nagusiak itxiko du.

Gipuzkoan, Rosa Rubio (Ezker Anitza-IU) izango da Kongresurako zerrendaburua, eta, ondoren, Ivens Perez (Suma Mugimendua) eta Lidia (Berdeak).

Arabako hautagaitzaren buru, berriz, Jose Damian Garcia-Moreno Lopez batzarkide eta Arabako Batzar Nagusietako Mahaiko lehen idazkaria izango da. Edurne Garcia (Suma Mugimendua) legebiltzarkide ohia, Mikel Rodriguez (Berdeak) eta Antonia Galiot (Ezker Anitza-IU) izango dira zerrenda horretan ere.

Suma Mugimenduak, Ezker Anitza-IUk eta Berdeek, besteak beste, osatzen dute Fronte Zabala ezkerreko koalizioa.  

Senaturako, Fronte Zabalak bi irteera-postu izango ditu Euskadin (Bizkaian eta Gipuzkoan), eta Araban ez du izenik emango.

Frente Anchok Ada Colau zerrendaburu izendatzea erabaki du
Hauteskunde Orokorrak Bizkaia Gipuzkoa Sumar Araba

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