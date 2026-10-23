Pablo Azcona eta Mayte Espinosa izango dira Geroa Bairen zerrendaburuak Kongresurako eta Senaturako
Azconak 2007an ekin zion bere jarduera politikoari, eta gaur egun koalizioaren bozeramaile gisa dihardu Nafarroako Parlamentuan. Espinosa, berriz, Buñuelgo alkatea da 2025etik, baina Zuzendaritza karguen formakuntzara eta aholkularitzara loturik dago horren ibilbide profesionala.
Pablo Azcona Geroa Baik Parlamentuan egun duen bozeramailea izango da koalizioaren Diputatuen Kongresurako zerrendaburua azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan, eta Mayte Espinosa Buñuelgo alkatea izango da Senaturako zerrendaburua.
Geroa Baik ostiral honetan onartu ditu hauteskunde orokorretan koalizioa ordezkatuko duten hautagaitzak. Pablo Azconak, Maria Basartek, Javier Ollok, Aitana Duquek eta Alfredo Agosek osatuko dute Kongresurako zerrenda. Senaturakoa, berriz, Mayte Espinosak, Raul Ayalak eta Anika Lujanek osatuko dute.
Pablo Azconak 2007an ekin zion bere jarduera politikoari, Lodosako zinegotzi moduan LOIU formakuntzaren baitan. Kargu horretan aritu zen 2011ra arte, eta urte horretan izendatu zuten udalerriko alkate, 2021era arte.
Era berean, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren (FNMC-NUKF) buru izan zen 2015 eta 2019 bitartean. Ondoren, Geroa Baiko foru parlamentaria izan zen 2019 eta 2023 artean, eta koalizioaren bozeramailea da 2023tik Nafarroako Parlamentuan.
Bestalde, Mayte Espinosa bi legealditan izan da Buñuelgo alkate: 2019tik 2023ra, eta 2025etik gaur arte. Zuzendarien prestakuntza eta aholkularitza eta orientazio profesionalari lotuta egon da bere ibilbide profesionala.
Goi-mailako gradua du Enpresen Administrazioan eta Kudeaketan, graduondokoa Pertsonen Kudeaketan eta espezializazioa Marketinean EADA Business Schoolen (Bartzelonan du egoitza). Gaur egun, eszedentzian dago Gizain Fundazioan duen lanpostuan.
Hautagaitza horiekin, koalizioak "Madrilen Nafarroaren interesen defentsarekin eta Gorte Nagusietan ordezkaritza aurrerakoi, eraikitzaile eta propositiboa izatearekin duen konpromisoa" berretsi nahi du, Geroa Baik ohar batean azpimarratu duenez.