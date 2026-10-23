Pablo Azcona y Mayte Espinosa, cabezas de lista de Geroa Bai al Congreso y al Senado

El actual portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, encabezará la lista al Congreso de los Diputados de la coalición en las elecciones generales del 29 de noviembre, mientras que la alcaldesa de Buñuel, Mayte Espinosa, será la cabeza de lista al Senado.

Geroa Bai ha aprobado este viernes las candidaturas que representarán a la coalición en las elecciones generales. En concreto, la candidatura al Congreso estará integrada, por este orden, por Pablo Azcona, María Basarte, Javier Ollo, Aitana Duque y Alfredo Agós. Por su parte, la lista al Senado estará formada por Mayte Espinosa, Raúl Ayala y Anika Luján.

Pablo Azcona inició su actividad política en 2007 como concejal de Lodosa por LOIU, cargo que desempeñó hasta 2011, año en el que fue elegido alcalde de la localidad, responsabilidad que ejerció hasta 2021.

Asimismo, presidió la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC-NUKF) entre 2015 y 2019. Posteriormente, fue parlamentario foral de Geroa Bai entre 2019 y 2023 y, desde 2023, ejerce como portavoz parlamentario de la coalición en el Parlamento de Navarra. En el ámbito profesional, es trabajador en excedencia de una empresa de la industria agroalimentaria.

Por su parte, Mayte Espinosa ha sido alcaldesa de Buñuel durante dos periodos: entre 2019 y 2023, y desde 2025 hasta la actualidad. Su trayectoria profesional ha estado vinculada al ámbito de la formación y al asesoramiento y la orientación profesional para directivos.

Cuenta con un grado superior en Administración y Gestión de Empresas, un posgrado en Gestión de Personas y una especialización en Marketing por EADA Business School, con sede en Barcelona. Actualmente, se encuentra en excedencia de su puesto de trabajo en la Fundación Gizain.

Con estas candidaturas, según subraya Geroa Bai en un comunicado, la coalición reafirma su "compromiso con la defensa de los intereses de Navarra en Madrid y con la presencia en las Cortes Generales de una representación progresista, constructiva y propositiva, comprometida con las necesidades de la ciudadanía navarra".