Desahucian a una familia en Vitoria-Gasteiz y al menos dos personas detenidas en los incidentes contra el desahucio
La Ertzaintza ha cargado contra un grupo de jóvenes concentrados para impedir el desahucio de una familia con seis menores en Sansomendi y se han registrado altercados. El Sindicato Socialista de Vivienda ha convocado una manifestación de protesta a las 19:00 horas en la Virgen Blanca.
Una familia de ocho personas, con seis menores de edad, ha sido desahuciada este viernes en el barrio Sansomendi de Vitoria-Gasteiz. Al menos dos personas han sido detenidas en los incidentes registrados durante la ejecución del desahucio, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y hay además varias personas heridas.
Cientos de personas se han concentrado desde primera hora de esta mañana en la Avenida de los Huetos para intentar impedir el desahucio. La Ertzaintza ha desplegado un importante dispositivo policial y ha cargado en varias ocasiones con pelotas de foam contra los jóvenes concentrados, entre empujones, porrazos y gritos, para deshacer el muro popular y abrir un pasillo hasta el portal.
El desahucio estaba previsto para las 10:30 horas, aunque a las 11:00 horas continuaban a la espera de la comitiva judicial.
Minutos antes de las 12:00 horas han desalojado a los manifestantes que continuaban en el portal y han procedido a su identificación. En ese momento se han vuelto a registrar momentos de tensión.
La Ertzaintza ha entrado en la vivienda sobre las 12:30 horas y pasadas las 13:00 horas han salido los tres miembros de la familia que permanecían en el interior: los progenitores y el hijo mayor. El resto de los menores se encontraban en la escuela.
Menores de los institutos de la zona se han unido a la protesta, incluidos alumnos de los centros donde cursan sus estudios los menores afectados por el desahucio.
Se trata de una familia cuyo contrato de alquiler ha finalizado y que no ha logrado encontrar una vivienda en Vitoria-Gasteiz para mudarse. El Ayuntamiento les habría ofrecido una noche en un albergue, pero han renunciado a ello. Por su parte, el dueño del piso necesita el piso para vivir con su familia.
Ayer, jueves, se instalaron delante de la casa varias decenas de jóvenes en tiendas de campaña, donde han pasado la noche a la espera del lanzamiento, convocados por el Sindicato Socialista de Vivienda.
El Ayuntamiento ha ofrecido a la familia desahuciada una acogida de urgencia
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha afirmado que ha ofrecido a la familia desahuciada "una acogida de urgencia y provisional en un recurso social", pero la ha rechazado. En todo caso, ha asegurado que seguirá trabajando dentro de las competencias municipales para darle "una respuesta social en función de sus necesidades".
En un comunicado, el Consistorio ha explicado que ha ofrecido "la única alternativa posible disponible, una acogida de urgencia y provisional en un recurso social, que ha rechazado". "Los servicios sociales no disponen de viviendas para adjudicarlas directamente", ha subrayado.
Tal como ha subrayado, esta familia "se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo que desde hace años las administraciones públicas le prestan ayuda para afrontar tanto su situación económica como social".
Manifestación a las 19:00 horas
El Sindicato Socialista de Vivienda llama a participar en la manifestación que partirá a las 19:00 horas desde la Virgen Blanca, bajo el lema "Contra todos los desahucios y la represión policial".
Dos horas antes, a las 17:00 horas, el Sindicato Socialista de Vivienda ha convocado una comparecencia pública frente al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para denunciar la "violencia policial" desplegada durante el operativo contra el desahucio y dar a conocer más información sobre los hechos ocurridos durante la mañana.
De momento, el Sindicato Socialista de Vivienda contabiliza al menos cuatro personas detenidas, una de ellas menor de edad, así como decenas de personas heridas por golpes de porra y el impacto de pelotas de goma.