El desahucio estaba previsto para las 10:30 horas, aunque a las 11:00 horas continuaban a la espera de la comitiva judicial.

Minutos antes de las 12:00 horas han desalojado a los manifestantes que continuaban en el portal y han procedido a su identificación. En ese momento se han vuelto a registrar momentos de tensión.

La Ertzaintza ha entrado en la vivienda sobre las 12:30 horas y pasadas las 13:00 horas han salido los tres miembros de la familia que permanecían en el interior: los progenitores y el hijo mayor. El resto de los menores se encontraban en la escuela.

Menores de los institutos de la zona se han unido a la protesta, incluidos alumnos de los centros donde cursan sus estudios los menores afectados por el desahucio.