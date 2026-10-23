Desahucio en Vitoria
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Cientos de personas se movilizan en Vitoria-Gasteiz contra los desahucios y la "brutalidad policial"

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18:00 - 20:00

Última actualización

La protesta ha sido convocada por el Sindicato Socialista de la Vivienda y se ha desarrollado horas después del desahucio de una familia con seis menores de edad del piso en el que vivían de alquiler en el barrio Sansomendi de la capital alavesa.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

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