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Ehunka lagun mobilizatu dira Gasteizen ''etxegabetze guztien eta poliziaren errepresioaren aurka''
Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistak deitu du protesta, eta Arabako hiriburuko Sansomendi auzoan alokairuan bizi ziren pisutik sei adingabe dituen familia bat etxegabetu eta ordu batzuetara egin dute.
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