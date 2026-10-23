Etxegabetzea Gasteizen

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehunka lagun mobilizatu dira Gasteizen ''etxegabetze guztien eta poliziaren errepresioaren aurka''

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Etxebizitzaren Sindikatu Sozialistak deitu du protesta, eta Arabako hiriburuko Sansomendi auzoan alokairuan bizi ziren pisutik sei adingabe dituen familia bat etxegabetu eta ordu batzuetara egin dute.

Gasteiz Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X