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El Sindicato Socialista de Vivienda denuncia la "extrema violencia policial" empleada por la Ertzaintza en el desahucio de Sansomendi
Representantes de esta plataforma, acompañadas de medio centenar de personas que portaban fotografías de lesiones sufridas por personas que han participado en la movilización contra el desahucio, han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar la "represión policial" y el desalojo, sin "alternativa", de esta familia.
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