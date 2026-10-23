Desahucio en Vitoria
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El Sindicato Socialista de Vivienda denuncia la "extrema violencia policial" empleada por la Ertzaintza en el desahucio de Sansomendi

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Ertzaintzak Sansomendiko etxegabetzean erabilitako "muturreko indarkeria" salatu du

Última actualización

Representantes de esta plataforma, acompañadas de medio centenar de personas que portaban fotografías de lesiones sufridas por personas que han participado en la movilización contra el desahucio, han comparecido ante los medios de comunicación para denunciar la "represión policial" y el desalojo, sin "alternativa", de esta familia.

Ertzaintza Vitoria-Gasteiz Sociedad

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