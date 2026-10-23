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Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Ertzaintzak Sansomendiko etxegabetzean erabilitako "muturreko indarkeria" salatu du
Plataformaren ordezkariak komunikabideen aurrean agertu dira, eta mobilizazioan parte hartu duten pertsona batzuei egindako lesioen argazkiak erakutsi dituzte. Prentsaren aurrean, "errepresio poliziala" eta familia horren "alternatibarik gabeko etxegabetzea'' salatu dituzte.
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