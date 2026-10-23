Etxegabetzea Gasteizen

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Etxebizitza Sindikatu Sozialistak Ertzaintzak Sansomendiko etxegabetzean erabilitako "muturreko indarkeria" salatu du

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Plataformaren ordezkariak komunikabideen aurrean agertu dira, eta mobilizazioan parte hartu duten pertsona batzuei egindako lesioen argazkiak erakutsi dituzte. Prentsaren aurrean, "errepresio poliziala" eta familia horren "alternatibarik gabeko etxegabetzea'' salatu dituzte.

Ertzaintza Gasteiz Gizartea

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