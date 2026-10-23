Bi pertsona atxilotu dituzte eta istiluak izan dira Gasteizen, familia baten etxegabetzearen aurka egindako bilkuran
Ertzaintza oldartu egin zaie gaurko Sansomendin aurreikusitako familia baten etxegabetzea saihestera joan diren gazteei. Etxegabetzea gauzatuz gero, zortzi kidez osatutako familia kalean geldituko da, bi adin txikiko tartean.
Ehunka pertsona elkartu dira gaur goizean goizetik Gasteizko Sansomendi auzoan, Oto etorbidean gaurko aurreikusita dagoen zortzi kideko familia baten etxegabetzea eragozteko asmoz (sei adin txikiko daude tartean), eta istiluak izan dira etxegabetzea eragotzi nahi duten pertsonen (gehienak, gazteak) eta Ertzaintzaren artean.
Gutxienez bi pertsona atxilotu dituzte Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, eta halaber hainbat pertsona zauritu dira.
Ertzaintzak dispositibo zabala ezarri du eta hainbat aldiz egin du etxegabetzea saihesteko asmoz atarian bildu diren gazteen aurka. Bultzakada, kolpe eta foam pilota artean, herri harresia hautsi eta portaleraino pasabide bat irekitzea lortu dute agenteek.
Etxegabetzea 10:30erako zegoen aurreikusita, baina 11:00etan segizio judizialaren zain jarraitzen zuten.
12:00ak baino minutu batzuk lehenago, oraindik atarian jarraitzen zuten gazteak aterarazi ditu Ertzaintzak. Segidan, horiek identifikatzeari ekin diote agenteek.
Inguruko institutuetako ikasleak protestara batu dira, etxegabetzeko arriskuan dauden ikastetxeetako ikasleak tartean.
Etxegabetu asmo duten familiari alokairu kontratua amaitu zaio eta ez du beste bizitokirik aurkitu Gasteizen.
Atzo, osteguna, dozenaka pertsonak kanpin dendak jarri zituzten Oto etorbidean, gaur goizean etxegabetu behar zuten familia baten etxeko atariaren aurrean.