Hemeretzi atxilotu, tartean 11 adingabe, Bilbon Vito Quilesen aurkako manifestazioen ostean izandako istiluengatik
Ultraeskuindarrak bertan behera utzi zuen Deustun deitutako ekitaldia, baina izan behar zen orduaren inguruan, eta manifestazio jendetsu eta baketsuen ondoren, kaputxadunek edukiontziak eta ibilgailuak erre dituzte, eta arpilatzeak ere izan dira.
Ertzaintzak 19 pertsona atxilotu eta beste hiru ikertu ditu astelehen honetan Bilbon, Vito Quiles ultraeskuindarraren aurka egindako manifestazioen ostean zenbait pertsonak autoak eta edukiontziak erre eta dendetan arpilatzeak egiteagatik.
Atxilotuen artean hamaika adingabe daude (Bingen Zupiria sailburuak Radio Euskadin konfirmatu duenez).
Vito Quilesen aurkako manifestazioak
Talde antifaxistek deituta, milaka pertsonak parte hartu dute arratsaldean, istiluen aurretik, Deustuko Unibertsitatearen kanpusetik gertu Vito Quilesen ekitaldiaren aurka protesta egiteko egin diren mobilizazioetan, eta eguerdian milaka ikaslek manifestazioa egin dute hiriaren erdigunean, arrazoi beragatik.
Unibertsitateak bere jarduera akademiko guztia etetea eta campusa arratsaldez ixtea erabaki zuen, istiluak gerta zitezkeelakoan. Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak ez zuen erabaki hori partekatu, ez zitzaion "zuzena" iruditu.
Azkenean, Quilesek berak iragarri zuen sare sozialetan bertan behera utzi zuela ekitaldia, segurtasun arrazoiengatik.
Gertaerak
Ekitaldia izatekoa zen orduaren inguruan, 19:00ak aldera, elkarretaratzea desegin ondoren, ehunka pertsona Agirre Lehendakaria etorbidera joan ziren. Bertan, Udaltzaingoaren motozikleta bati eta galtzadaren erdigunera eramandako dozenaka zabor-edukiontziri su eman zieten, eta, ondoren, harriak jaurti zituzten ertzainen eta Ertzaintzaren komisariaren aurka, Deustu auzoan.
Lehentxeago, kaputxadunek obrako edukiontzi bati su eman zioten Francesc Macia kalean, Agirre Lehendakaria etorbidearen ondoan, eta suziriak eta harriak jaurti zituzten ertzainen aurka.
Ondoren, istiluak Euskadi plazara, Deustuko zubiaren ondora, eta hiriaren erdigunera eraman zituzten. Bertan, dozena erdi ibilgailu inguru eta edukiontziak erre zituzten.
Erreakzioak
Imanol Pradales lehendakaria "oso kezkatuta" agertu da istilu "onartezin" horiengatik, eta esan die: "Nahikoa da. Ez ditugu gure herrian nahi".
Halaber, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ETBri egindako adierazpenetan esan duenez, "badirudi norbait Europako beste leku batzuetan ikusitako mugimendu bortitzak imitatu nahi dituela", eta deitoratu egin du Euskadin "ahaztutzat jotzen genuen zerbaiti" laguntzen ari dela, eta euskal gizartea ez dagoela "onartzeko prest".
Bestalde, Maria del Rio Pereda EH Bilduk Bilboko Udalean duen bozeramaileak X sare sozialean idatzi du koalizioak "erabateko gaitzespena" adierazi diela Bilbon izan diren "gertaera tamalgarriei", "erantzun herrikoi, baketsu eta demokratikoen ondoren" gertatutakoei.
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak irmo gaitzetsi du gertatutakoa, eta "beldurgarritzat" jo ditu istiluak. Esan duenez, "ez dira antifaxistak; benetako faxistak dira", eta azpimarratu du "indarkeria-iturrietan edan dutenek indarkeriaz jokatzen" dutela.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak "ekintza bandalikoak" gaitzetsi ditu, eta gaineratu du "probokazio baten aurrean, erantzuna inoiz ezin dela indarkeria izan".
EAEko PPk "gogor" gaitzetsi ditu "liskarra, indarkeria eta delinkuentzia beren jokamolde bihurtzen dituzten muturreko istiluak". "Gizarte demokratiko batean ez dute lekurik horrelako ekintzek", adierazi dute popularrek.
ErNEk salatu du polizia-operatiboa "presaka" desegin zela
Ertzaintzaren Sindikatu Independenteak, ErNEk, "bereziki larritzat" jo du arrisku-egoera ezagun bati aurre egiteko aldez aurretik planifikatutako eta zabaldutako polizia-dispositibo bat desmuntatzen hasi izana "nekez justifika daitekeen prezipitazio" batekin.
Hori dela eta, polizia-buruzagitzari azalpenak eta erantzukizunak eskatu dizkio, egunean zehar zabaldutako segurtasun-dispositiboaren kudeaketagatik. "Ekintza bat bertan behera uzteak ez dakar automatikoki arriskua desagertzea, batez ere kontzentrazio ugari, tentsio-giroa eta istiluak gertatzeko aukera nabariak daudenean", argudiatu du.
Julio Gonzalez Euspel sindikatuko idazkari nagusiak gaitzespen osoa agertu du "erradikalek komisaldegiraino iristeko ahaleginean eman duten jauzi kualitatiboagatik", helburua ertzainekin "borrokaldi zuzena" edukitzea eta ondoren "hiria suntsitzea" zelakoan.
Esanek, bere aldetik, Bilbon izandako "jarre faxista eta oldarkorrak" salatu ditu.
Blocus
Blocus, Europako gazteen artean mobilizazioak deitzeko sare sozialen bidez zabaldutako traola
TikTok bidez zein mezularitzako aplikazioen bitartez, gazteak protesta deialdietara erakartzen ditu "blocus" hitzak. Izan ere, traola horri lotutako protestak Europako hainbat herrialdetara iritsi dira. Bitartean, kontu horien atzean nor dagoen ikertzen ari da Polizia.