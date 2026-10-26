Bilbo

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Vito Quilesen aurkako martxak istiluekin eta erretako hainbat edukiontzirekin amaitu dira Deustun

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileek hainbat edukiontzi itzali behar izan dituzte Deustun, Vito Quiles eskuin muturreko agitatzailearen kontrako manifestazio baketsuen ostean. 

Bilbo Ultraeskuina Politika

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