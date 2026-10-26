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Pradales, Illa, Moreno eta Clavijo Bilbon batu dira adimen artifizialak ekarriko dituen aukerez eta arriskuez hitz egiteko
Japoniako NTT Data aholkularitza enpresak Future Goverment Center sortu du, eta zentro horrek foro batean bildu ditu lehendakaria eta Kataluniako, Andaluziako eta Kanarietako presidenteak. Kanpainaurre betean, adimen artifizialaz eta gobernantzaz aritu dira laurak.
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