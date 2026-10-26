JARDUNALDIAK BILBON
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Pradales, Illa, Moreno eta Clavijo Bilbon batu dira adimen artifizialak ekarriko dituen aukerez eta arriskuez hitz egiteko

Iragarkia
GRAFCAV1062. BILBAO, 26/10/2026.-Los presidentes de Catalunya, Andalucía, Canarias y Euskadi, Salvador IIla, (2d) Juan Manuel Moreno, (i) Fernando Clavijo (d) e Imanol Pradales, (2i) este lunes en Bilbao, donde intervienen en la jornada organizada por NTT Data para presentar el Future Government Center, un espacio para el análisis, la innovación y la colaboración en la gestión pública.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Japoniako NTT Data aholkularitza enpresak Future Goverment Center sortu du, eta zentro horrek foro batean bildu ditu lehendakaria eta Kataluniako, Andaluziako eta Kanarietako presidenteak. Kanpainaurre betean, adimen artifizialaz eta gobernantzaz aritu dira laurak. 

Bilbo Imanol Pradales Katalunia Andaluzia Kanariak Eusko Jaurlaritza Politika

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