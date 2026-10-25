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Gernikako Estatutua erabat betetzeko eta estatus berria errespetatzeko eskatuko du EAJk Kongresuan
EAJ-PNVk Gipuzkoatik aurkeztuko duen zerrendaburuak, Maribel Vaquerok, Gernikako Estatutuaren 47. urteurrena gogoratu du, Bizkaiko eta Arabako zerrendaburuak Idoia Sagastizabal eta Gorka Urtaran ondoan zituela. Vaquerok azpimarratu du jeltzaleek Madrilen lanean jarraituko dutela Estatuak indarrean dagoen testua osorik gara dezan eta “Kongresua harresi izan ez dadin” eta “Euskadin adostuko den estatutua onar dezan”.
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