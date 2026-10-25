47. URTEMUGA

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Gernikako Estatutua erabat betetzeko eta estatus berria errespetatzeko eskatuko du EAJk Kongresuan

Iragarkia
GRAFCAV1057. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 25/10/2026.- La portavoz del Grupo Vasco y candidata del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero (c) acompañada de los candidatos de Álava, Gorka Urtaran (d), y Bizkaia, Idoia Sagastizabal (i), hace declaraciones este sábado en San Sebastián en el marco del 47 aniversario del Estatuto de Gernika. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

EAJ-PNVk Gipuzkoatik aurkeztuko duen zerrendaburuak, Maribel Vaquerok, Gernikako Estatutuaren 47. urteurrena gogoratu du, Bizkaiko eta Arabako zerrendaburuak Idoia Sagastizabal eta Gorka Urtaran ondoan zituela. Vaquerok azpimarratu du jeltzaleek Madrilen lanean jarraituko dutela Estatuak indarrean dagoen testua osorik gara dezan eta “Kongresua harresi izan ez dadin” eta “Euskadin adostuko den estatutua onar dezan”.

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