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"Nahasgarria" da A-11ko greba justifikatzeko sindikatuek duten jarrera, Pradalesen hitzetan
Etxebizitza eta soldata duinen alde deitutako greba orokorraren inguruan zer iritzi duen galdetu dio Sumarrek lehendakariari, Eusko Legebiltzarrean izandako kontrol saioan.
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