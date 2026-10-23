Azaroaren 11ko greba
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"Nahasgarria" da A-11ko greba justifikatzeko sindikatuek duten jarrera, Pradalesen hitzetan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza eta soldata duinen alde deitutako greba orokorraren inguruan zer iritzi duen galdetu dio Sumarrek lehendakariari, Eusko Legebiltzarrean izandako kontrol saioan. 

Grebak Imanol Pradales Eusko Legebiltzarra Politika

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