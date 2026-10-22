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Joxerra Bengoetxea: "Pena ematen dit erabakiak, baina urte eta erdi daramagu CAFi bilera eskatzen eta ez dugu erantzunik jaso"
EHUko errektoreak esan du unibertsitatearen balioek interesen gainetik egon behar dutela. "Enpresekiko elkarlana garrantzitsua da guretzat, horregatik, gure asmoa beti izango da denekin elkarlanean aritzea. Ulertzen dugu erabakia batzuentzat kezkagarria izatea eta beste batzuentzat txalogarria", nabarmendu du.
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