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Joxerra Bengoetxea: "Es triste tener que tomar esta decisión, pero llevamos un año y medio pidiendo una reunión a CAF y no hemos tenido respuesta"
El rector de EHU ha dicho que los valores de la universidad deben estar por encima de los intereses. "La colaboración con las empresas es importante para nosotros, por eso nuestra intención siempre será colaborar con todos. Entendemos que esta decisión sea preocupante para unos y aplaudible para otros", ha destacado.
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